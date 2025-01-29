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Kırşehir'de Bunalıma Giren İnşaat İşçisi Çatıdan İndirildi

Kırşehir'de Bunalıma Giren İnşaat İşçisi Çatıdan İndirildi
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Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma giren İbrahim Yavuz, Kırşehir'de bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri uzun süre ikna çalışmaları yaptı. İş insanı Gökhan Dulkadiroğlu’nun borçlarını ödeyeceğine dair verdiği sözle Yavuz çatıdan indirildi ve hastaneye kaldırıldı.

Kırşehir'de eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bunalıma giren inşaat işçisi İbrahim Yavuz, Cacabey Meydanında bir apartmanın çatısından iş insanının borçlarını ödeme sözü ve psikoloğun ikna çabası sonrasında indirildi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananları cep telefonuyla kaydetmek için adeta birbiriyle yarıştı. Edinilen bilgiye göre eşiyle sorunları olduğu tespit edilen İbrahim Yavuz, öğle saatlerinde bir apartmanın çatısına çıkarak yaşamına son vermek istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis, vatandaşın meraklı bakışları arasında vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 5 saat süren ikna çalışmalarında iş insanı Gökhan Dulkadiroğlu, devreye girerek bunalımda olan vatandaşa destek sundu.

Borçlarını ödemeye destek olacağım

Cacabey Meydanında toplanan ve cep telefonuyla vatandaşın yaşadıklarını kayda alan vatandaşların arasından çıkan iş insanı Gökhan Dulkadiroğlu, polisle irtibata geçerek vatandaşın kendisiyle görüştürülmesini ve borçlarını ödeyeceği sözünü verdi. Çatıya çıkan ve İbrahim Yavuz ile görüşen Dulkadiroğlu, borçlarını ödeyeceğini söyleyerek vatandaşı ikna etti. Psikolog eğitimci Serap Albayrak ise vatandaşı şehir dışında bulunan eşiyle görüştürerek çatıdan indirdi.

Çatıdan indirilen Yavuz, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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