Kemalpaşa'daki Seramik Fabrikasında Zehirlenme Şüphesi: İşçiler Taburcu Edildi

Kemalpaşa'daki Seramik Fabrikasında Zehirlenme Şüphesi: İşçiler Taburcu Edildi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ege Seramik Fabrikası'nda akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvuran işçiler taburcu edildi. Hastaneye başvuran 68 işçiden bazıları ayakta tedavi edilirken, durumu kötü olanlar hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İzmir'in Kemalpaşa bir seramik fabrikasında yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvuran işçilerin tamamı taburcu edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ege Seramik Fabrikası'nda gece vardiyasında çalışan işçiler, yedikleri akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Kemalpaşa ve Turgutlu Devlet Hastanelerinin yanı sıra İzmir'deki sağlık kuruluşlarına başvuran işçilerden bazıları ayakta tedavi edilirken, durumu kötü olanlar hastanede tedavi altına alındı. Kemalpaşa Devlet Hastanesine ise 68 işçinin başvurduğu öğrenildi.

Kemalpaşa Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre zehirlenme şüphesi ile hastaneye müracaat eden işçilerde ciddi bir sağlık problemi olmadığı ve gerekli müdahalenin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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