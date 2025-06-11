Kayserispor Yöneticisi Süleyman Akın, Bitexen'e Dava Açmayı Düşünüyor

Kayserispor Yöneticisi Süleyman Akın, Bitexen'e Dava Açmayı Düşünüyor
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Kayserispor Kulübü yöneticisi Süleyman Akın, kripto para tedarikçisi Bitexen'in 200 bin TL değerindeki XRP cinsinden kripto parasını hesabından sildiğini belirterek, şirkete tepki gösterdi.

Kayserispor Kulübü yöneticisi Süleyman Akın, kripto para satışı yapan Bitexen'in kendisini mağduru ettiğini, hesabında bulunan yaklaşık 200 bin Türk Liralık kripto paranın buhar olduğunu söyledi.

Bir dönem Süper Lig takımlarına sponsor olan kripto para tedarikçisi Bitexen, son zamanlarda oldukça ciddi şikayetler alıyor. Kayserispor yöneticisi Süleyman Akın, Bitexen mağduru olduğunu söyledi. Akın, "Hesabımda 350 adet XRP cinsi kripto parası vardı. 30 Mayıs'ta hesabımın boşaltıldığını tespit ettim. 200 Bin Türk Lirası'na yakın param ile ilgili Bitexen firmasından bir açıklama yok. Bir düzeltme yok. Bir türlü sorunu çözemiyorlar" dedi.

Konuyla ilgili şirketten henüz bir açıklama yapılmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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