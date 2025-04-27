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Kapalıçarşı'da 480 Bin Liralık Altın Bilezik Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı

Kapalıçarşı'da 480 Bin Liralık Altın Bilezik Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'un tarihi Kapalıçarşısı'nda bir kuyumcu dükkanındaki manken üzerinde bulunan 480 bin lira değerindeki altın bilezik çalındı. Polis ekipleri, 80 suç kaydı bulunan şüpheli kadını kısa sürede yakalayarak tutukladı.

Kapalıçarşı'da bir kuyumcu dükkanında mağaza giriş vitrininde manken üzerinde bulunan yaklaşık 480 bin lira diğerindeki altın bileziğin çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. 80 suç kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Fatih Beyazıt'ta bulunan tarihi Kapalıçarşı'da 20 Şubat'ta bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi tarafından polise yapılan ihbarda, mağaza giriş vitrininde manken üzerinde bulunan yaklaşık değeri 480 bin lira olan 1 adet 130 gram altın bileziğin yerinde olmadığı bildirildi. İhbar üzerine kuyumcu dükkanına giden polis, güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde, 30-35 yaş aralığında yüzünde cerrahi maske ve gözlük bulunan bir kadının altını alarak olay yerinden uzaklaştığı fark edildi.

80 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu 80 suç kaydı olduğu ortaya çıkan kadın şüpheli Y.G., (36) 22 Nisan günü belirlenen adresinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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