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Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını: Maddi Hasar Oluştu

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Kahramanmaraş'ta bir metal mutfak eşya üretim iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta iş yeri alevlere teslim oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan iş yeri yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki metal mutfak eşya üretimi yapılan bir işletmede çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını: Maddi Hasar Oluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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