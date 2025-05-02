Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan iş yeri yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, merkez Dulkadiroğlu İlçesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. İş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler itfaiyeye durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.