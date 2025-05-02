Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta çıkan iş yeri yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, merkez Dulkadiroğlu İlçesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. İş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler itfaiyeye durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa