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Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını

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Kahramanmaraş'ta bir karton bardak imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi, ancak olayda maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki karton bardak imalatı yapan bir iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın iş yerinde maddi hasara neden oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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