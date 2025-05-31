Kaçak Elektrik Mücadelesi Can ve Mal Güvenliğini Tehdit Ediyor

Kaçak Elektrik Mücadelesi Can ve Mal Güvenliğini Tehdit Ediyor
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Dicle Elektrik'in kaçak elektrikle mücadelesi sırasında bir personel taşlı saldırıya uğradı ve Şanlıurfa'da kaçak bağlantı yapan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, kaçak elektrik kullanımının ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösterdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaçak elektrikle mücadele eden Dicle Elektrik, sahadaki çalışmalarında can ve mal güvenliğini tehdit eden olaylarla karşılaşıyor. Şırnak'ta görevli bir elektrik personeli taşlı saldırıya uğrayarak yaralanırken, Şanlıurfa'da kaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaçak bağlantı yapmaya çalışan ve elektrikçilik yaptığı öğrenilen 35 yaşındaki O.U., çalıştığı tarlada yüksek akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay, kaçak elektrik kullanımının sadece ekonomik değil, aynı zamanda ölümcül sonuçlara da yol açtığını gözler önüne serdi.

Öte yandan, Şırnak'ta vatandaş başvurusu üzerine sahaya çıkan bir Dicle Elektrik çalışanı, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Başından yaralanan personelin tedavisi sürerken, şirket her iki olayla ilgili adli süreçleri takip ettiklerini bildirdi.

Şirketin son 45 günlük verilerine göre, sadece Şanlıurfa'da tespit edilen kaçak trafo sayısı 433'e ulaştı. Bu trafoların toplam gücü 62.860 KVA olarak kaydedilirken, günde ortalama 10 kaçak trafo tespiti yapılıyor. Dicle Elektrik yetkilileri, tespit edilen trafolarla ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığını ve savcılıklara suç duyurularında bulunulduğunu açıkladı.

Yatırım ve güvenlik önlemleri artırılıyor

Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele kapsamında denetim faaliyetlerini artırırken, personel güvenliği için de ilave tedbirler alıyor. Şirketin sadece Şanlıurfa'da son yıllarda gerçekleştirdiği şebeke yatırımlarının maliyeti 16 milyar TL'yi aşarken, kaçak kullanımın devam etmesi enerji arzı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Dicle Elektrik yetkilileri, hem vatandaşların hem de personelin can güvenliği için altyapı yatırımları ve güvenlik önlemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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