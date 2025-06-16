İsrail'in İran'a Saldırısının Ardından Sınırda Hareketlilik

İsrail'in İran'a Saldırısının Ardından Sınırda Hareketlilik
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İsrail'in İran'a yaptığı hava saldırıları sonrası Türk vatandaşları ve çifte vatandaşlar, Hakkari'nin Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geçerken, İran vatandaşları da ülkelerine dönüyor. Saha görüşmeleri ve yerel halkın endişeleri gündemde.

İsrail'in İran'a saldırısının ardından, İran'da bulunan Türk vatandaşları ve çifte vatandaşlar Esendere Gümrük Kapısı'ndan ülkeye gelmeye devam ederken, İran vatandaşları ise ülkelerine geçiyor.

İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlikten dolayı Türkiye ile sınır olan İran'a İsrail tarafından yapılan hava saldırıları sonucunda birkaç kent vuruldu. İş ve gezi amaçlı İran'da bulunan Türk vatandaşları ve çifte vatandaşlar Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerine devam ediyor. Türkiye'de bulunan İran vatandaşları ise aynı kapıdan ülkelerine geçiyorlar.

Bombaların atıldığı şehirden geldiğini belirten Adobadi Slahad, "İran'dan Türkiye'ye geldik. Çok korktuk çünkü çok büyük bir savaş var, bombalar atılıyor. Tahran'dan geliyoruz. İnşallah kısa sürer, bu da biter. Biliyoruz ki İran bu savaşı kazanacak" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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