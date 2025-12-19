Kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında, temin ettiği uyuşturucuyu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne neden olduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. - İSTANBUL