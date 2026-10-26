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Fon soruşturmasında ifadesi tamamlanan Altınbaş Holding sahibi adliyeye sevk edildi

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Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve önceki gün polise teslim olan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın Mali Şube'deki ifade işlemi tamamlandı. Altınbaş, soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve önceki gün polise teslim olan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş adliyeye sevk edildi.

Altınbaş Holding'in sahibi ve Atlas Portföy'ün patronu Nusret Altunbaş'ın, Mali Şube'deki ifade işlemi tamamlandı. Altunbaş, soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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