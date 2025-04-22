FETÖ ve Fetullah Gülen'in Yabancı İstihbarat Servisleriyle İlişkileri

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in istihbarat örgütleri ile olan ilişkileri tanık ifadelerinde yer aldı.

Ana karargahı ABD'de olan terör örgütü FETÖ, uzun yıllardır politikalarını ABD üzerinden dünyanın çeşitli ülkelerindeki temsilciliklerine aktarıyor. Örgütün ABD merkezli lideri Fetullah Gülen de ABD için bulunmaz bir aparat. FETÖ ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in istihbarat örgütleri ile olan ilişkileri tanık ifadelerinde de yer aldı.

Yabancı servislerin FETÖ'deki elemanı Enes Kanter

FETÖ'nün ABD'deki en bilindik yüzü eski NBA oyuncusu Enes Kanter. 2022 yılında ABD vatandaşı olan Enes Kanter, bu ülkeye olan bağını ortaya koymak için basketbol sahasındakinden daha fazla gayret gösteriyor.

ABD vatandaşlığı alıp soyadını Freedom yapan Enes Kanter, yabancı servislerle sık sık ve düzenli olarak görüşen bir isim. İstihbarat servisleri, Kanter'in çalışmalarını, seyahatlerini ve açıklamalarını yönlendiriyor. Türkiye aleyhine imkan bulduğu her yerde konuşan Enes Kanter'in, Yunanistan ve İsrail yönetimine verdiği sıcak mesajlar da bunları kanıtlar nitelikte.

Kanter'in günlük ajandası bile görüştüğü servisler tarafından belirleniyor. FETÖ'nün manevi oğlu Kanter'in Avrupa'daki çeşitli örgüt içi temasları, çalışmaları ve kamptaki bağlantıları da yine yabancı servisler tarafından farklı amaçlarla kullanılıyor.

Yabancı servislerle görüşen bir diğer isim de kapatılan Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı.

Örgütün en üst karar organı olan İcra Heyeti'nde yer alan Dumanlı, düzenli olarak görüştüğü istihbaratçılara örgütün mevcut durumu ile ilgili bilgi veriyor. Örgüt elebaşı Gülen'in ölümü sonrası örgütün tutumu, medya alanında izlenecek yayın politikası gibi konuları aktarıyor, talimat alıyor.

FETÖ içinde yabancı istihbarat servisler ile yakın temas kuran isimler Enes Kanter ve Ekrem Dumanlı ile sınırlı değil. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü organize eden sivil imamların aileleri, firari asker ve polisler de yabancı servislerle iş birliği içinde. Şerif Ali Tekalan, Cevdet Türkyolu, Mehmet Kalyoncu, Adem Yavuz Arslan, Hamdullah Öztürk, Emre Uslu, Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, İsmail Kokuroğlu, Mehmet Dağcı, Turgay Karagöz, Şaban Ali Özel, Mevlüt Hilmi Çınar, Özcan Aytuluner de yabancı servislerle sıcak ilişkileri olan diğer FETÖ'cüler.

İcra heyetindekileri istihbarat belirliyor

Yabancı istihbarat kurumlarının vazgeçilmez enstrümanı olan örgüt, şu an İcra Heyeti tarafından yönetiliyor. Ancak örgüt yönetiminde krizler ve mücadeleler bitmiyor, bu da yabancı istihbarat servislerinin örgütün yönetimine müdahil olmasına neden oluyor. Hatta yabancı servislerin örgüt yönetimi içinde yakın zamanda değişiklik yapması da bekleniyor. FETÖ'nün ABD'deki varlığı tamamen yabancı istihbarat servisleri merkezli bir yapıya dönüşmüş durumda. - ANKARA