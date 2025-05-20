Fethiye'de Çalışan Genç Motor Tamircisi Silahla Öldürüldü

Muğla'ya sezonluk, yaz aylarında otellerde çalışmak için giden Çivrilli motor tamircisi genç, Fethiye'de kaldığı evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ekmek parası için gittiği kentte öldürülen genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli'de motor tamirciliği yapan ve yaz sezonu için Fethiye'ye otellerde çalışmak için giden İbrahim Solak'ın (23) evinde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından kafasına mermi isabet ettiği tespit edilen İbrahim Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından İbrahim Solak'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ev arkadaşı ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Güvenlik kamerasında yapılan incelemelerin ardından 4 şahıs gözaltına alındı. 4 şahısın birisi İbrahim Solak'ın ev arkadaşı olduğu öğrenildi. Olay esnasında ise ev arkadaşı garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yapılan incelemelerin ardından 3 şüphelinin olay günü bahçe duvarından eve girdiği ve İbrahim Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu öğrenildi. Evdeki güvenlik kameralarının daha detaylı incelemelerin ardından ise diğer 3 şahıs ise olay günü eve bahçe duvarından atlayarak girdiğini belirlendi. Şüpheli 3 şahısın ise öldürülen İbrahim Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu öğrenildi.

Denizli'de motosiklet tamircisi olan İbrahim Solak'ın otellerde çalışmak için Denizli'den bir süre önce Fethiye'ye geldiği öğrenildi. Fethiye'de yaşadığı evde öldürülmüş halde bulunan İbrahim Solak'ın memleketi Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. - DENİZLİ