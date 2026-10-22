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Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda 60 milyon TL alacaklı 2 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir merkezli 3 ilde tefecilere yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yüksek faizle para verip baskı ve tehditle mağdur ettiği, yaklaşık 60 milyon TL alacaklı olduğu belirlendi; 2 şüpheli tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eskişehir merkezli 3 ilde tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin vadeli araç satışı kılıfı altında senet karşılığında, havale/EFT yoluyla veya elden yüksek faizle para verdikleri belirlendi. Borçlarını ödeyemeyen esnaf ve vatandaşları baskı ve tehditle mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerin icra takibi başlatarak, yaklaşık 60 milyon TL alacaklı konumda bulundukları tespit edildi. Eskişehir merkezli olarak İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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