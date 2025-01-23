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Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Şebekesine Darbe: 96 Şüpheli Yakalandı

Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Şebekesine Darbe: 96 Şüpheli Yakalandı
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda, yasal araç kiralama sitelerine benzer sahte siteler aracılığıyla dolandırıcılık yapan 96 kişi yakalandı. 83 kişi tutuklandı, operasyon kapsamında 290 milyon TL'lik hesap hareketliliği tespit edildi.

Erzurum merkezli 25 ilde yapılan operasyonla, yasal araç kiralama sitelerine benzer sahte site açarak insanları dolandıran şebekeye darbe vuruldu. 96 şüpheli yakalandı, 83'ü tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince müşterek olarak yapılan çalışmada; yasal araç kiralama sitelerine benzer olarak oluşturulan sahte siteler üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları araç kiralama bedeli, kasko sigorta bedeli ve kapora adı altında dolandırarak haksız menfaat elde ettiği tespit edilen şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldı.

Polis tarafından 3 ay süre ile teknik ve fiziki takip yapılarak suç delilleri toplandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan inceleme neticesinde, suçtan elde edilen 290 milyon 506 bin 967 TL hesap hareketliliği olduğu tespit etti. Bu hareketlilikten, 59 eylemde toplamda 5 milyon 84 bin 727 TL haksız kazanç elde edildiği görüldü. Şahıslara yönelik 13/01/2025 tarihinde Erzurum merkezli 25 ilde (İstanbul, İzmir, Aydın, Ankara, Gaziantep, Mersin, Adana, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Van, Manisa, Şanlıurfa, Batman, Antalya, Malatya, Tokat, Bartın, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Uşak, Kars, Iğdır, Sinop ve Hatay) eş zamanlı operasyon yapıldı ve 96 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 13'ünün farklı suçlardan aranma kaydının bulunduğu, örgüt lideri M.M.A.'nın ise çeşitli suçlardan 32 aranma kaydının bulunduğu, şahsın deşifre olmamak için çeşitli yöntemler kullandığı tespit edildi.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 5 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği, 30 adet sentetik uyuşturucu, başkalarına ait banka kredi kartları ve çok sayıda sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 96 şahıstan 83'ü tutuklandı. 13 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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