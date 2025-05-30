Erzincan'da Polis Ekiplerinden Kurban Bayramı Öncesi Sahte Para Uyarısı

Erzincan'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında satıcıları sahte para konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı.

Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurbanlık alışverişi yapılmasının ve dolandırıcılık yöntemleriyle satıcıların mağdur olmasının önüne geçmek isteyen Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan merkezde kurulan hayvan pazarını ziyaret etti. Ekipler, pazar alanını tek tek dolaşarak broşür dağıttı ve satıcılara, sahte paranın nasıl ayırt edilebileceğini detaylı şekilde anlattı.

Dolandırıcıların bayram öncesinde özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef aldığını vurgulayan polis ekipleri, satıcılardan dikkatli olmalarını istedi. Kurban Bayramı süresince bu tür denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikli amacımız, Kurban Bayramı sürecinde vatandaşlarımızın ve hayvan satışı yapan esnafımızın mağdur olmasını engellemektir. Bu kapsamda, sahte para ve dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Erzincan'daki hayvan pazarında vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz." - ERZİNCAN