Erzincan'da İş Yeri Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzincan'da İş Yeri Yangını Kontrol Altına Alındı
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Erzincan'ın Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Buğday Meydanı'nda bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Erzincan'ın merkez Karaağaç Mahallesi'nde bulunan ve Buğday Meydanı olarak adlandırılan alanda çıkan iş yeri yangını kontrol altına alındı. Yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları ise sürdürülüyor.

Erzincan Valiliğinden yangınla ilgili basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 14.00 sularında Erzincan merkez Buğday Meydanı mevkisinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktığına dair alınan ihbar üzerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet, jandarma başta olmak üzere ilgili tüm ekipler olay mahalline derhal sevk edilmiştir. Bir iş yerinde başlayan yangın, iş yerinin sağında ve solunda birbirine yapışık durumda olan diğer iş yerlerine de sirayet etmiş olup, meydana gelen yangın ekiplerimiz tarafından yapılan yangın söndürme çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Yangın soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hasar tespit çalışmalarından sonra gerekli tüm destek süreçleri titizlikle yürütülecektir. Yangından etkilenen esnafımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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