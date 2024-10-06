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Elazığ'da Sahte Para Operasyonu: 700 Bin TL Değerinde Dolar Ele Geçirildi

Elazığ'da Sahte Para Operasyonu: 700 Bin TL Değerinde Dolar Ele Geçirildi
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Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda, sahte Amerikan Doları ile altın ve Türk Lirası alışverişi yapan 3 kişi yakalandı. Yapılan aramada 700 bin 500 TL değerinde sahte para ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan sahte para operasyonunda 700 bin 500 TL değerinde 20 bin 450 Amerikan Doları ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli ise tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kuyumcular pasajında bir iş yerinde sahte Amerikan Doları karşılığında altın ve Türk Lirası aldığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan aramada; 409 banknot 50 dolar şeklinde toplam 700 bin 500 TL değerinde 20 bin 450 Amerikan Doları ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol şartı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ekonomi 3-sayfa Finans Hukuk Suç

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