Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Cep Telefonu ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Cep Telefonu ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, Yunanistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 12 bin 545 cep telefonu, 10 bin elektronik sigara ve 704 kilo Damiana türü bitki çayı ele geçirildi. Toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü koordineli operasyonlar çerçevesinde yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen yüksek miktarda cep telefonu, elektronik sigara ve bitki çayı ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda Gümrük Muhafaza ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla cep telefonu ve elektronik sigara sokulacağı bilgisine ulaştı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir tırı takibe aldı. Edirne ve Gelibolu ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheli tır durduruldu ve detaylı arama gerçekleştirildi. Araçta yapılan kontrollerde tam 12 bin 545 adet cep telefonu ve 10 bin adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon sürecinde tır uzun süre fiziki takibe alınarak organizasyonun yapısı ve sevkiyat yöntemi deşifre edildi. Yapılan baskınlarda organizatör ve alıcıların da yer aldığı toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Aynı gün içinde Kapıkule Gümrük Kapısı'na giriş yapmak isteyen başka bir tır, Ticaret Bakanlığı'nın risk analiz sistemleri tarafından şüpheli olarak işaretlendi. Tır X-ray taramasına alındı ve görüntülerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Yapılan detaylı aramada, araçta gizlenmiş halde 704 kilo 960 gram Damiana türü bitki çayı bulundu. Bitki çayının, Türkiye'ye beyan edilmeden sokulmak istendiği belirlendi. Sürücü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek

"Kardeş" dediği ülke ile imzalar atıldı! Çok sayıda KAAN alacaklar
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada

Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım

Trump'a demediğini bırakmayan Elon Musk geri adım attı
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.