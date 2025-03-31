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Drift Atan Otomobile 46 Bin Lira Ceza

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Antalya'da 'U' dönüşü yaparken drift atan BMW marka otomobile, MOBESE kameraları tarafından tespit edilmesi sonucu 46 bin TL ceza kesildi.

'U' dönüşü yaparken drift atan otomobile 46 bin lira ceza

MOBESE önünde drift atan otomobile 46 bin TL ceza

'U' dönüşü yaparken attığı drift pahalıya patladı

ANTALYA - Antalya'da kavşak sisteminde 'U' dönüşü yaparken MOBESE kamerası önünde drift atan otomobile 46 bin TL ceza uygulandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Güllük Kavşağı'nda 'U' dönüşü yapan BMW marka bir otomobil drift attı. Aracın drift attığı anlar MOBESE kameraları tarafından tespit edilince Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 'Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde drift atma eylemini gerçekleştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' maddesinden 46 bin 393 TL para cezası uygulandı. Ceza, MOBESE'den plakası belirlenen aracın sahibine gönderildi.

Drift Atan Otomobile 46 Bin Lira Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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