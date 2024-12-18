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Doğubayazıt'ta 18 Bin 700 Sahte Dolar Ele Geçirildi

Doğubayazıt'ta 18 Bin 700 Sahte Dolar Ele Geçirildi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, 18 bin 700 sahte Amerikan doları ele geçirildi. Şüpheli R.A. hakkında 'Parada Sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, toplam 18 bin 700 sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçların önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Doğubayazıt ilçesinde R.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 96 adet 100'lük ve 182 adet 50'lik sahte Amerikan doları olmak üzere toplam 18 bin 700 sahte Amerikan doları ele geçirildi. Şüpheli R.A. hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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