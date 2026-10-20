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DEAŞ'ın finans ağına İstanbul ve Mersin'de operasyon düzenlendi, 7 şüpheli yakalandı

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DEAŞ'ın finansal faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilçede 10 adres ve Mersin'de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda para transferi ilişkisi tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına yönelik İstanbul ve Mersin'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleri ile Türkiye arasında ve ülke sınırları içerisinde yasa dışı para transferleri gerçekleştirildiğini gösteren bir WhatsApp grubu ve söz konusu iletişim ağında yer alan örgüt yanlısı bazı kişiler tespit edildi.

Yapılan incelemelerde; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, DEAŞ'a fon sağladığı yönünde bilgiler bulunan kişi ve kuruluşlarla para transferi ilişkisi olduğu, ayrıca örgüt kapsamında işlem görmüş çok sayıda şahısla para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 5 ilçede 10 adres ile Mersin'deki 1 adrese yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürüldü.

Yakalanan şüpheliler ile ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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