Haberler

Bursa'da dev kaçak tütün operasyonu...Milyonlarca makaron ele geçirildi

Bursa'da dev kaçak tütün operasyonu...Milyonlarca makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. 8 milyon 700 bin adet kaçak makaron ve 1 ton 620 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Bursa'da polis ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan kaçak ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-İstanbul Otoyolu üzerinde seyir halinde iken durdurulan D.D. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada kaçak tütün mamulleri bulundu. Çalışmaların devamında, Ç.K. isimli şahsa ait Osmangazi ilçesinde bulunan bir depoda da piyasaya sürülmek üzere yüksek miktarda kaçak ürün ele geçirdi. Yapılan aramalarda, 8 milyon 700 bin adet bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli D.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi

Gözaltına alınan ünlü oyuncu hakkında karar verildi