Ayıları bal peteğindeki ayak izleri ele verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan anne ayı ve 2 yavrusu, çiftçi Abdullah Çalı'nın ormana bıraktığı 21 kovan arıyı parçalayıp içindeki balları yiyerek 1,5 milyona yakın arının ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Mudanya ilçesine bağlı Çayönü Mahallesinde meydana geldi. 17 senedir arıcılıkla uğraşan 58 yaşındaki Abdullah Çalı orman arazisi içerisine arılarını bıraktı. Geçtiğimiz gün arı kovanlarının bulunduğu bölgeye gelen anne ayı ve 1 yaşlarındaki 2 yavrusu 21 kovanı parçalayıp içindeki balı yediler. Bal olmayınca gıdasız kalan milyonlarca arı kovanlar parçalandığı için geceyi parçalanan kovanların önünde dışarıda geçirince soğuktan öldü.

Bal peteğindeki ayak izinden anlaşıldı

Sabah arılara bakım için gelen Abdullah Çalı gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Önce parçalanan kovanları toplayan Çalı bir bal peteği üzerindeki ayak izlerinden olayın failinin anne ve yanındaki yavru ayılar olduğunu tespit etti. Parçalanmış petekleri ve ölen arıları toplayan Çalı bal petekleri üzerine çıkan ayıların ayak izlerini gösterip her birinin içerisinde 70 bin arı barındırdığı 21 adet kovanının telef olduğunu söyledi. Çalı, "Bir kovandan daha az bir arı kalmış ama onlarında anne babaları var mı yok mu bilmiyorum" dedi.

Öte yandan, Abdullah Çalı'nın 5 kovan arısının da geçtiğimiz yıl hırsızlar tarafından çalındığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
