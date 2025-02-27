Balıkesir'de Sahte Altın Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, kuyumcu esnafına sahte altın satmaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı. Yapılan operasyonda, düşük ayarlı 10 altın bilezik ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit ve Ayvalık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kuyumcu esnafına ayarı düşük ve sahte altın satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 10 adet ayarı düşük ve sahte altın bilezik ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR