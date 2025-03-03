Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Eş Zamanlı Denetim

Antalya'da polis ekipleri eş zamanlı günübirlik konaklama yerlerini denetledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi amacıyla, il genelinde faaliyet gösteren ve günübirlik kiralanan yerlere eş zamanlı denetim yaptı. 47 ekip ve 110 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 465 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Denetimler sonucunda, anlık veri göndermediği tespit edilen bir işletmeye konaklayan kaydı yapmadığı için cezai işlem uygulandı. - ANTALYA