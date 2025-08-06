Afyonkarahisar'da İzinsiz Su Kullanımına Karşı Önlemler Artıyor

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca Eber Gölünü besleyen Akarçay Havzası'ndan izinsiz su kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde bulunan Sülümenli Beldesinde, Eber Gölünü besleyen Akarçay Havza Kanalı üzerinde izinsiz su kullanımını önlemek maksadıyla son 1 ay içerisinde toplam 19 devriye faaliyeti icra edilmiştir. 5 Ağustos 2025 Salı günü icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında su motorları vasıtası ile izinsiz olarak tarlalarına su kullanan toplam 4 şahsa idari işlem yapılmıştır. R.K.'ye ait kurulu vaziyette bulunan 1 adet motopomp sistemi, A.Ö.'ye ait kurulu vaziyette bulunan 1 adet motopomp sistemi, S.Ç.'ye ait kurulu vaziyette bulunan 1 adet motopomp sistemi ve H.A.'ya ait kurulu vaziyette bulunan 1 adet motopomp sisteminin yapılan incelemelerde havzadan izinsiz su kullandığı belirlenmiştir. Sistemlerin yerinde durdurularak men edilmiş olup, tanzim edilen tutanak mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulanması maksadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Ayrıca Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgesinde bulunan Akarçay Kanalı üzerinde düzenli aralıklarla devriye faaliyetlerine devam edilmektedir. - AFYONKARAHİSAR