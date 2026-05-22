Ankara merkezli sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 33 tutuklama

Ankara merkezli 23 ilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün iş ve işlemleri kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen sahtecilik ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarla hiçbir ilişkileri bulunmamasına rağmen kendilerini Bakanlık çalışanı gibi tanıttıkları, Bakanlık antetli sahte belgeler düzenledikleri, gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları ve şirketler kurarak organize şekilde hareket ettikleri iddia edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin bu yöntemlerle 23 müştekiden toplam 642 milyon 853 bin TL haksız menfaat temin ettikleri, MASAK raporlarına göre ise şirketler üzerinden toplam 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 TL para trafiği oluşturduklarının tespit edildiği belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ile "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 23 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 118 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında 33 şüpheli tutuklanırken, 68 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık ayrıca, serbest bırakılan şüphelilere yönelik itirazların yapılacağını duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı