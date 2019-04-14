28. Hafta Erzurumspor-Akhisarspor Maçıyla Tamamlanacak! İşte Güncel Puan Durumu
Süper Ligin 28. haftasının en önemli maçında Fenerbahçe, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray 56 puanla 2. sırada yer alırken, Fenerbahçe haftayı 33 puanla 14. sırada tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Ligin 28. haftasında Ülker Stadında Galatasaray'ı konuk etti. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın golünü 66. dakikada Henry Onyekuru atarken, ev sahibi Fenerbahçe'nin golünü ise 71. dakikada Eljif Elmas kaydetti. Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 28. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor mücadelesiyle tamamlanacak.
İşte puan durumu:
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