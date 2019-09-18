27 Galatasaray taraftarı Brugge maçı öncesi gözaltına alındı
Club Brugge-Galatasaray mücadelesi öncesinde 27 Galatasaray taraftarı, Belçika polisi tarafından gözaltına alındı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Brugge-Galatasaray maçı öncesinde Belçika'da tansiyon yükseldi. Brugge kent meydanında toplanan Galatasaray taraftarlarına, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği bildirildi.
Skorer'de yer alan habere göre Brugge polisinin 22 Galatasaray taraftarını gözaltına aldığı bildirildi. Belçika basını gözaltına alınan taraftarların üzerlerinde sopa ve meşale bulunduğunu yazdı.
MAÇ BİTİMİNE KADAR TUTULACAKLAR
Öğle saatlerinde alıkonulan 22 sarı-kırmızılı taraftara öğleden sonra 5 kişinin daha eklendiği ve sayının 27'ye yükseldiği kaydedildi. Gözaltına alınan taraftarların, maç bitimine kadar karakolda gözaltında tutulmalarına karar verildiği, karşılaşmanın ardından serbest bırakılacakları ifade edildi.