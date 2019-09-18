27 Galatasaray taraftarı Brugge maçı öncesi gözaltına alındı

Club Brugge-Galatasaray mücadelesi öncesinde 27 Galatasaray taraftarı, Belçika polisi tarafından gözaltına alındı.

18.09.2019 19:06
27 Galatasaray taraftarı Brugge maçı öncesi gözaltına alındı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Brugge-Galatasaray maçı öncesinde Belçika'da tansiyon yükseldi. Brugge kent meydanında toplanan Galatasaray taraftarlarına, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği bildirildi.

Skorer'de yer alan habere göre Brugge polisinin 22 Galatasaray taraftarını gözaltına aldığı bildirildi. Belçika basını gözaltına alınan taraftarların üzerlerinde sopa ve meşale bulunduğunu yazdı.

MAÇ BİTİMİNE KADAR TUTULACAKLAR

Öğle saatlerinde alıkonulan 22 sarı-kırmızılı taraftara öğleden sonra 5 kişinin daha eklendiği ve sayının 27'ye yükseldiği kaydedildi. Gözaltına alınan taraftarların, maç bitimine kadar karakolda gözaltında tutulmalarına karar verildiği, karşılaşmanın ardından serbest bırakılacakları ifade edildi.

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YORUMLAR (8)

  • SERCAN D.:
    bunların asıl amacı oradaki ünlü striptiz kulüpleri değilse ben neyim hahahaha takılın kardeşler kıllı şişko yağ tulumu kara tenli karılarınız ve sevgililerinizden sonra bembeyaz ilik gibi sarışınların yeşil gözlerle sizlere göz banyosu yaptırmasını hakettiniz
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  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Neticede milli mesele bu,gidip elin gavurunu tutacak değilizya başarılar club brugge
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  • KILÇIK:
    Burada 3 büyüklerin federasyonu nasılsa her şeyi hasır altı ediyor. Yakıp yıksanız otobüsleri paramparça etseniz bile gaddarlığınızın mükafatı olarak birde maç seyrediyorsunuz. Maçta da rahat durmaz rakip takımın seyircilerine sidik poşetleri atarsınız. Ama orada stada bile sokulamazsınız. Çünkü orada herkese burada sadece güçlülere adalet var.
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