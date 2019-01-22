Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam verilerine göre, dünya geçen yıl yüzde 11 daha yoksullaştı. Dünyadaki 26 kişinin elindeki servet, 3,8 milyar kişinin elindeki toplam servetle eşit miktarda.

HER İKİ GÜNDE BİR YENİ BİR MİLYARDER ORTAYA ÇIKTI

Oxfam yardım kuruluşunun hazırladığı bir rapor, dünyadaki toplam zenginliğin nasıl yayıldığını ortaya koydu. Rapora göre, dünya geçen yıl yüzde 11 daha yoksullaştı. Zenginlik piramidinin en tepesindekiler, milyarderler, günde 2,5 milyar artışla geçen yıl 900 milyar dolar daha fazla mal varlığına sahip oldu. 2017-2018 döneminde her iki günde bir yeni bir milyarder ortaya çıktı.

3,8 MİLYAR KİŞİNİN TOPLAM MAL VARLIĞI 26 KİŞİNİN SERVETİYLE EŞİT

Önceki yıl 46 kişi dünyanın daha yoksul kısmının elindeki varlığın tamamını elinde bulunduruyordu. 2018 yılında ise 3,8 milyar kişinin toplam mal varlığı ile eşit zenginliğe sahip kişi sayısı 26 oldu.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ AMAZON'UN SAHİBİ JEFF BEZOS

Son 10 yılda milyarder sayısı neredeyse 2 kat arttı. Dünyanın en zengin kişisi ise Amazon alışveriş sitesinin sahibi Jeff Bezos oldu. Bezos'un servetinin 112 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.