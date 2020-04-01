SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› “25 dakika boyunca nefes aldığımı hissetmedim” - Spor
Aston Villa, Pepe Reina, Spor

“25 dakika boyunca nefes aldığımı hissetmedim”

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da oynayan Pepe Reina, koronavirüs semptomları yaşadığı döneme dair Corriere dello Sport’a konuştu.

01.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:04
“25 dakika boyunca nefes aldığımı hissetmedim”

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da oynayan Pepe Reina, koronavirüs semptomları yaşadığı döneme dair Corriere dello Sport’a konuştu. Daha önce yaptığı açıklamalarda semptomları göstermesine karşın kendisine test yapılmadığını söyleyen Reina, evinde kendisini karantinaya aldığını söylemişti.

“Berbat. Virüsün semptomlarını göstermeye başladığımda berbat hissediyordum. Fiziksel olarak bir şey yoktu fakat çok yorgundum. Birkaç gün sonra yorgunluk geçti fakat bu sefer de ateş, asla geçmeyen baş ağrısı, boğaz kuruluğu ve boyun ağrısı hissettim.”

“Bunlarla bir şekilde başa çıkmaya çalışıyordum. Evde kendimi karantinaya aldığım için diğer insanlara bulaştırmadığımdan neredeyse evindim. Ayrıca eşim Yolanda ve çocuklarımı kendimden uzak tutuyordum. Ama bütün bu süreçte asla unutamayacağım berbat bir an yaşadım… 25 dakika boyunca nefes aldığımı hissetmedim. Ben ve benim gibilerin parası var, bu bir gerçek. Ama orta gelirli ve parasını dışarıdan kazanan aileler ne yapacaklar bilmiyorum. Umarım herkes için sorunsuz bir dönem olur. Elimden gelen yardımı yapacağım.”


Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

FIFA'dan inanılmaz hamle! Para musluğunu açtı, tüm rezervini kullanacak Spor
FIFA'dan inanılmaz hamle! Para musluğunu açtı, tüm rezervini kullanacak
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar Spor
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar
G.Saray transfere erken başladı! Rize'nin yıldızıyla anlaşma sağlandı Spor
G.Saray transfere erken başladı! Rize'nin yıldızıyla anlaşma sağlandı
Trabzonspor'un tecrübeli ismi ameliyat oldu Spor
Trabzonspor'un tecrübeli ismi ameliyat oldu
Karantinada dinleneceği düşünülen Terim şaşırttı! Mesaiye başladı Spor
Karantinada dinleneceği düşünülen Terim şaşırttı! Mesaiye başladı
Koronadan etkilenen eski G.Saraylıya yardım! Çekilişle forma verecek Spor
Koronadan etkilenen eski G.Saraylıya yardım! Çekilişle forma verecek
Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor
Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor
Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz
Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz
Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek
Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü
Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Lucescu'dan 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek
Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Haluk Levent Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Yılmaz Vural Lionel Messi
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: “25 dakika boyunca nefes aldığımı hissetmedim” - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 12:52:31. #1.15#
title