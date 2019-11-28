215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!

28.11.2019 19:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:47

İstanbul Zeytinburnu'nda ticaretle uğraşan Fatih Karaca'nın 215 bin lira vererek aldığı sıfır araba boyalı çıktı. Ekspertiz raporlarıyla boyandığını ispat eden Karaca, satıcı firma yeni araba vermeye yanaşmayınca mahkemeye gitti. Mahkeme Karaca'ya ayıplı mal satıldığına hükmederek, arabanın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

ARKADAŞININ DİKKATİ SAYESİNDE FARK ETTİ

Fatih Karaca 15 ay önce 215 bin lira para vererek sıfır araba aldı. Zeytinburnu'ndaki lüks bir araba bayisinden aldığı arabayı 4-5 gün sonra alım satım işlemleri yapan arkadaşının gördüğünü belirten Karaca, "Bu araba vurulmuş dedi. Arka Sol kapının boyası değişmiş dedi. Arabanın kapısını lazere tutuyor boyandığı belli oluyor. Biz de hemen ekspertiz yaptırdık boyalı çıktı. Satıcı firmaya durumu bildirdik kabul etmedi. Kendileri de tespit yaptırdı onların tespitçisi de aynı şekilde boyandığını söyledi. Bize gelin zımpara yapalım düzeltip verelim diye bir yaklaşımla geldiler. Biz sıfır araba aldık böyle birşeyi kabul etmiyoruz. Bize arabamızın muadilinde bir araba verin diyoruz. Kabul etmediler. Mahkemeye başvurduk. O zaman 215 bin liraydı şuanda 300 bin civarında sıfırı" ifadelerini kullandı.

MAHKEME 'ARABAYI DEĞİŞTİR' DEDİ

Bir yıl süren mahkeme sonucunda, firmanın ayıplı mal sattığına hükmedildi. Mahkeme arabanın muadili bir sıfır arabayla değiştirilmesine karar verdi. Fatih Karaca, para istemediğini arabanın değiştirilmesini istediğini söyledi. (Sabah)