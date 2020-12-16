2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 2021'de geçerli olacak doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri belirlendi. Buna göre, abone bağlantı bedeli 749 TL olacak. İşte yeni tarife.