2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu

16.12.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:11

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 2021'de geçerli olacak doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri belirlendi. Buna göre, abone bağlantı bedeli 749 TL olacak. İşte yeni tarife.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2021 yılı için doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedellerini belirledi. EPDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fiyatlar 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

Dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları şu şekilde:

2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu
2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu
Haber Yorumları (2)
BİNGÜL TEYZE: Siz önce kapalı doğal gazları açında milletin abone olucak parasımı var
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERKAN: indirim? gerçi kuru ekmek yiyorduk biz pardon
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Defne Samyeli Tolgahan Sayışman
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Ankara Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:02:07. #1.14#
title