2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu
16.12.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:11
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 2021'de geçerli olacak doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri belirlendi. Buna göre, abone bağlantı bedeli 749 TL olacak. İşte yeni tarife.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2021 yılı için doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedellerini belirledi. EPDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fiyatlar 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.
Dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları şu şekilde: