Resmi gazetede yayımlandı! 2020 yılı Motorlu Taşıt Vergisi artış oranı belli oldu

23.12.2019 00:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:31

2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şöyle denildi:

* MADDE 1- (1) 2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinde yer alan (1) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 12 olarak belirlenmiştir.

* MADDE 2- (1) Bu karar, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

* MADDE 3- (1) Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.