: 2020'de Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılarda alım-satım ve kiralama yapılamayacak

30.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:33

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren binalarda enerji kimlik belgesi uygulaması zorunlu hale geldi. Yeni yılda enerji kimlik belgesi olmayan yapılarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak. Alınacak belgelerin 10 yıl geçerliliği var.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ HANGİ BİNALARA ZORUNLU?

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 15 inci fıkrası ile "Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir" hükmü tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte tanımlı Geçici Madde 5 ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin on beşinci fıkrasının 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmayacağı ifade edilmektedir. Yani 1/1/2020 tarihi itibariyle binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Söz konusu Yönetmeliğe aşağıda verilen bağlantı ile erişim sağlanabilmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Enerji Bakanı Dönmez: Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda; 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak.

HANGİ FİRMALAR ENERJİ KİMLİK BELGESİ VEREBİLİR?



Enerji Kimlik Belgesini, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlığı eğitimine katılarak başarılı olmuş ve EKB Uzmanı Belgesini almış Mimarlar, Makine, Elektrik ve İnşaat Mühendisleri düzenleyebilmektedir. EKB Uzmanları yeni veya mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenleyebilmektedirler. Yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenleyebilmeleri için aynı zamanda SMM (Serbest Mühendis Müşavir) belgesine sahip olmaları ve çalıştıkları kurumu BEP-TR sistemine kaydettirmeleri gerekmektedir. Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgelerini ise bina kategorisinde yetkili bir Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmasına bağlı çalışan EKB Uzmanları düzenleyebilmektedirler.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A'dan G'ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Haber Videosu