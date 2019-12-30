: 2020'de annelerin doğum izni parası en az 7 bin 824 lira olacak

30.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:57

Annelere yapılan ödemeler, yeni yılda artacak. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor.

Yeni yılda maaşların zamlanmasıyla, iş göremezlik ödeneğinin tutarı da artacak. Asgari ücretteki artış, bu ödemeyi 957 lira yükseltecek. 2019'da 6 bin 367 lira olan asgari ücretlinin ödemesi, 2020'de 7 bin 324 liraya çıkacak.

2 ÖDEME DAHA YAPILIYOR

Ayrıca devlet, annelere 2 ödeme daha yapıyor. Doğum yardımı, çalışsın çalışmasın tüm annelere, ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira olarak ödeniyor. Emzirme ödeneği de kendi ya da eşi çalışanlara veriliyor. Her yıl bu ödenek artıyor. 2019'da 180 liraydı. 2020 tutarı henüz açıklanmadı, ancak enflasyon tahminine göre 200 liraya çıkması bekleniyor.

TOPLAM 7.824 TL ÖDEME

Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne için:

- Emzirme ödeneği: 200 TL,

- Doğum yardımı: 300 TL,

- İş göremezlik ödeneği: 7.324,80 TL,

- Toplam: 7.824,80 TL

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