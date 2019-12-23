: 2019 yılında Türkiye'de en çok haber konusu olan vergi rekortmenleri belli oldu

23.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:26

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 7 bin 732 Türk sitesini tarayarak 2019 yılında en çok habere konu olan vergi rekortmenlerini açıkladı. Bu yıl açıklanan 2018 vergi rekortmenleri listesinin ilk 20 sırası baz alınarak yapılan araştırmada zirveyi Koç ailesi aldı.

İLK İKİ SIRA BABA VE OĞULDA

Habermetre'nin raporuna göre; 2018 vergi rekortmenleri sıralamasında Türkiye 7.'si olan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mehmet Koç, 7.753 habere konu olarak listenin zirvesinde yer aldı. Ömer Mehmet Koç'u babası olan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç takip etti. Vegi rekortmenleri listesinde 3. sırada yer alan Rahmi Koç 2019 yılı içerisinde 5.155 habere konu oldu.

Ömer Mehmet Koç ve Rahmi Koç

ERMAN ILICAK 3. OLDU

Listenin 3. sırasında ise Rönasans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak yer aldı. Vergi rekortmenleri sırasında 5. sırada yer alan Ilıcak 2.237 habere konu oldu.

Erman Ilıcak

4. SIRADA VEHBİ KOÇ'UN KIZI SUNA KIRAÇ VAR

Koç Holding Kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ise listeye 4. sıradan girdi. Vergi rekortmenleri listesinde 6. sırada yer alan Suna Kıraç hakkında 2019 yılında 1.053 haber yapıldı.

HUKUKÇU GÜRKAYNAK 5. SIRADA

Vergi rekortmenleri listesinde 9. sırada yer alan Hukukçu Gönenç Gürkaynak ise 443 haberle listeye 5. sıradan girdi.

Gönenç Gürkaynak

MEHMET ÇOLAKOĞLU LİSTEYE 6. SIRADAN GİRDİ

Vergi rekortmenleri listesine 11. sıradan giren Mehmet Çolakoğlu, 323 habere konu olarak listede 6. sırada yer aldı.

7 VE 8. SIRALAR TARA AİLESİNİN

Enka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara, listeye 7. sıradan girdi. 283 habere konu olan Mehmet Sinan Tara, vergi rekortmenleri listesinde 8.sırada yer almıştı. Mehmet Sinan Tara'yı babası Şarık Tara takip etti. Enka Holding kurucusu olan ve vergi rekortmenleri listesinde 4. sırada olan Şarık Tara, 120 habere konu olarak listede 8. sırada yer aldı. Şarık Tara, geçen yıl hayata gözlerini yumdu.

Şarık Tara

ALİ İSMAİL SABANCI 9. SIRADA

Listenin 9. sırasında ise Ali İsmail Sabancı yer aldı. Vergi rekortmenleri listesinde 13. sırada olan Sabancı, 2019 yılında 60 habere konu oldu.

Vergi rekortmenleri listesinin ilk 20'si şu şekilde:

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