Ekonomi Bakanı Zeybekci, "2018 Haziran'da yüzde 7,5 civarında bir büyüme rakamı gelecek ve 2018 yılında 169 milyar dolarlık ihracat rakamı ve hedefimizi 172-173 olarak tekrar revize edeceğiz Haziran sonuna doğru. Onun da üzerine çıkmayı başaracağız." dedi