2018 Haziran'da Yüzde 7,5 Civarında Bir Büyüme Rakamı Gelecek'
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "2018 Haziran'da yüzde 7,5 civarında bir büyüme rakamı gelecek ve 2018 yılında 169 milyar dolarlık ihracat rakamı ve hedefimizi 172-173 olarak tekrar revize edeceğiz Haziran sonuna doğru. Onun da üzerine çıkmayı başaracağız." dedi.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "2018 Haziran'da yüzde 7,5 civarında bir büyüme rakamı gelecek ve 2018 yılında 169 milyar dolarlık ihracat rakamı ve hedefimizi 172-173 olarak tekrar revize edeceğiz Haziran sonuna doğru. Onun da üzerine çıkmayı başaracağız." dedi
Kaynak: Dunya.com