2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için her yolu denemiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için her yolu denemiş

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

400 bin kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sırra kadem basması gündeme bomba gibi düştü. 2 milyar dolar ile Tayland'a kaçtığı öne sürülen Özer, çeşitli kampanyalar ile yatırımcı çekmiş. Şirketin kurulduğu dönemde çekilişle Porsche veren Özer, kullanıcılara 2 milyon Dogecoin dağıtmayı vaat etmiş.

Türkiye'de 400 bin kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarla sırra kadem bastı. Özer'in dün akşam saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi.

BİR GÜN ARAYLA İKİ FARKLI AÇIKLAMA

Siteye giriş yapamayan yatırımcılar endişelenirken, borsadan 20 Nisan tarihinde yapılan açıklamada planlı bakım çalışması yapıldığı ve çalışmanın 6 saat süreceği açıklanmıştı. Ancak aradan bir gün geçmesine rağmen hala giriş yapılamayan borsadan yapılan ikinci açıklamada ise devir işlemi nedeniyle sürecin 4-5 gün süreceği belirtildi. Borsaya giriş yapamayan yatırımcılar "battı mı?" diye düşünürken, bugün Özer'in kaçtığı ortaya çıktı.

KAMPANYA İLE YATIRIMCI ÇEKTİ

Aylık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olan Thodex, yatırımcı çekmek için kullanıcılara 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklamıştı. Bu kampanya ile yatırımcılar diğer borsalardaki yatırımlarını buraya taşıdı.

ÇEKİLİŞLE PORSCHE VERDİ

Ayrıca şirketin kurulduğu dönemde tanıtım amacıyla çekilişle Porsche marka lüks araç verdi. Yaptığı kampanya ile adını duyuran ve yatırımcı çeken Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar doları alıp Tayland'a kaçtığı öne sürülüyor.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için her yolu denemiş
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (1)
GULAAB GULAAB: Babil dizisini de mi izlemediniz arkadaşlar ya
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Derya Yanık Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için her yolu denemiş - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:17:13. #1.14#

title