2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için her yolu denemiş

400 bin kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sırra kadem basması gündeme bomba gibi düştü. 2 milyar dolar ile Tayland'a kaçtığı öne sürülen Özer, çeşitli kampanyalar ile yatırımcı çekmiş. Şirketin kurulduğu dönemde çekilişle Porsche veren Özer, kullanıcılara 2 milyon Dogecoin dağıtmayı vaat etmiş.

Türkiye'de 400 bin kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarla sırra kadem bastı. Özer'in dün akşam saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi.

BİR GÜN ARAYLA İKİ FARKLI AÇIKLAMA

Siteye giriş yapamayan yatırımcılar endişelenirken, borsadan 20 Nisan tarihinde yapılan açıklamada planlı bakım çalışması yapıldığı ve çalışmanın 6 saat süreceği açıklanmıştı. Ancak aradan bir gün geçmesine rağmen hala giriş yapılamayan borsadan yapılan ikinci açıklamada ise devir işlemi nedeniyle sürecin 4-5 gün süreceği belirtildi. Borsaya giriş yapamayan yatırımcılar "battı mı?" diye düşünürken, bugün Özer'in kaçtığı ortaya çıktı.

KAMPANYA İLE YATIRIMCI ÇEKTİ

Aylık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olan Thodex, yatırımcı çekmek için kullanıcılara 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklamıştı. Bu kampanya ile yatırımcılar diğer borsalardaki yatırımlarını buraya taşıdı.

ÇEKİLİŞLE PORSCHE VERDİ

Ayrıca şirketin kurulduğu dönemde tanıtım amacıyla çekilişle Porsche marka lüks araç verdi. Yaptığı kampanya ile adını duyuran ve yatırımcı çeken Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar doları alıp Tayland'a kaçtığı öne sürülüyor.