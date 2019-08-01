2 maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe'de kaleci istatistikleri ortaya çıktı

Audi Cup'ta iki maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe'de kaleciler Harun Tekin ve Altay Bayındır'ın istatistikleri ortaya çıktı.

OptaCan'da yer alan istatistiklere göre; Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e 6-1 yenildiği maçta kaleci koruyan Harun Tekin, kaleye gelen 9 isabetli şutun 6'sını yerken 3 kurtarış yaptı ve kurtarış oranı 33,3 oldu. 2 top uzaklaştıran Harun, gole sebep olan 1 hata yaptı.

ALTAY 12 KURTARIŞ YAPTI

Altay Bayındır ise Real Madrid'e 5-3 yenildikleri maçta Fenerbahçe kalesini korudu. Kaleye gelen 17 şutta kalesinde 5 gol gören Altay tam 12 kurtarış yaptı. Maçta kurtarış oranı ise 70,6... Genç kaleci gol yenmesine sebep olan hata yapmadı.