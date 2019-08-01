2 maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe'de kaleci istatistikleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e 6-1 ve ertesi gün Real Madrid'e 5-3 yenilmesi sonrası Bayern Münih maçında kalede olan Harun Tekin, ve Real Madrid maçında kaleyi koruyan Altay Bayındır'ın istatistikleri belli oldu.
Audi Cup'ta iki maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe'de kaleciler Harun Tekin ve Altay Bayındır'ın istatistikleri ortaya çıktı.
OptaCan'da yer alan istatistiklere göre; Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e 6-1 yenildiği maçta kaleci koruyan Harun Tekin, kaleye gelen 9 isabetli şutun 6'sını yerken 3 kurtarış yaptı ve kurtarış oranı 33,3 oldu. 2 top uzaklaştıran Harun, gole sebep olan 1 hata yaptı.
ALTAY 12 KURTARIŞ YAPTI
Altay Bayındır ise Real Madrid'e 5-3 yenildikleri maçta Fenerbahçe kalesini korudu. Kaleye gelen 17 şutta kalesinde 5 gol gören Altay tam 12 kurtarış yaptı. Maçta kurtarış oranı ise 70,6... Genç kaleci gol yenmesine sebep olan hata yapmadı.
YORUMLAR (9)
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Iki macta 11 gol yemisler hala ölcüm pesindesiniz. Rezilleri haber dahi yapmayin. Zavalli fenerliler unutmaya calisiyor sizler inadina gözüne sokuyorsunuz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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harun bunun yedegi bile olmayi hak etmiyor yol gecen hani gibi cameni volkan harundan daha güvenilirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dünkü maçta altayın bir eksiği vardı sadece oda kaleye gelen şutları çelerken hep ceza sahasının ortasına doğru çeldi böyle bir defans varken bunu sağına veya soluna doğru çelse 10 numara kaleci olur.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bence altay dünyanın en iyi kalecisi olacak buraya yazıyorum adam harika kurtarışlar yaptı fenerin defansı defans olsaydı bu adam zaten gol yemezdi altay olmasa maç en az 10 3 biterdi yemin ediyorum bu kaleci bir manyakCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Atma Ziyaa. . !! ;D1 Yayından Kaldır
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HİÇBİRİ BİR VOLKAN DEMİREL ETMEZCevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
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Son 2 Sezon gördük volkan beyide. Fenerin kalesini bu saatten sonra altay alır. Ayakla oyun kurma ayağını kulanma ve refleksleri sağlam. Top yumruklama ve yan toplara çıkmada başarılı2 Yayından Kaldır
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Kaleci gol yemeden tecrübe kazanamaz.Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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bu çocuk eder altay helal kadeşimCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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