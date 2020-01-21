: 198 yıl hapis cezası alan 'Ponzi Arzu'nun avukatı karara itiraz etti: Medya suçlu

21.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:46

Bursa'da, "Ponzi" olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 73 kişinin yaklaşık 20 milyon lira dolandırıldığı olaya ilişkin davada 198 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan "Ponzi Arzu" lakaplı Arzu Mertkil'in avukatı, cezaya ve sanığın tutuklanmasına itiraz etti.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 Ocak'taki karar duruşmasında hapis cezasıyla birlikte tutuklanmasına hükmedilen Mertkil'in avukatı Erdal Yıldız, karara ve tutukluluğa ilişkin aynı mahkemeye itiraz dilekçesini verdi.

"MAHKEME BASKI ALTINA ALINDI"

Yıldız Mertkil'e verilen hapis cezalarının da medyanın gösterdiği ilgi ve müşteki çokluğu nedeniyle mahkemenin baskı altında kaldığını gösterdiğini öne süren Yıldız, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz ev hapsindedir dolayısıyla kaçması mümkün değildir. Esasa etkili olacak tevsii tahkikat taleplerimizin reddedilmesi nedeniyle dosyanın usulden bozulacağı kuvvetle muhtemeldir. Dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli hareket müvekkilimizde bulunmamaktadır. İstisnasız tüm müştekiler daha fazla para kazanmak için sisteme girmişlerdir. Müştekilerin iradelerini yanıltan hileli bir söylem yoktur. Kanaatimizce verilen hapis cezaları esas yönünden dayanaksız kalacaktır. 2 yıllık yasal tutukluluk süresinin dolması nedeniyle tahliye edilen müvekkilimiz hakkında tekrar hiçbir gerekçeyle hüküm kesinleşinceye kadar tutuklama tedbirine başvurulmasının kanunen yasak altına alınmış olması nedeniyle mahkemenin verdiği tutuklama kararının kaldırılarak müvekkilimizin tahliye edilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz"

NE OLMUŞTU?

Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat 2017'de kendisine ait olmayan ehliyet, kimlik ve 18 perukla yakalanmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Mahkeme heyeti, mayıs ayında yurt dışına çıkış yasağı getirdiği Mertkil'in ev hapsi tedbiriyle tahliyesine hükmetmişti.

Mertkil, 15 Ocak 2020'deki karar duruşmasında 73 kişinin yaklaşık 20 milyon lira dolandırıldığı olaya ilişkin 198 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu