1925 senesinden beri ilk kez A Milli Takım'ın galibiyet sayısı mağlubiyet sayısını geçti

18.11.2019 01:08 | Son Güncelleme: 18.11.2019 01:09

EURO 2020 H Grubu'nda oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan toplayan ve grubu 2. sırada tamamlayan millilerin galibiyet sayısı 15 Mayıs 1925 senesinden sonra ilk kez mağlubiyet sayısının önüne geçti.

94 YIL SONRA BİR İLK

Gruptaki son maçında Andorra'yı 2-0 yenen ve gruptaki galibiyet sayısını 6'ya yükselterek 20 puan toplayan A Milli Takım 1925 senesinden bu yana ilk kez galibiyet sayısı mağlubiyet sayısının önüne geçti. Milliler toplamda 122 galibiyet sayısına ulaşarak 94 yıl sonra mağlubiyet sayısını (121) geride bıraktı.