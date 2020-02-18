: 19 yaşındaki futbolcu Joseph Trevor, sınıf arkadaşı Megan Newman'a tecavüz edip öldürdü

18.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:11

Sadece İngiltere'nin değil dünyanın gündemindeki korkunç olay, İngiltere'nin Stoke-on-Trent şehrinde, 20 Nisan 2019 tarihinde meydana geldi.

18 yaşındaki Megan Newman, Stoke-on-Trent kentinde yaşıyor ve 7 yaşından küçük çocuklar için futbol koçluğu yapıyordu. Megan, çalıştığı balık restoranındaki mesaisi bittikten sonra saat 22.40 sularında evine doğru yola çıktı. Yaşadığı apartman dairesine uğrayarak kıyafetlerini değiştiren genç kız, saat 23.00'te evden çıktı.

EVİNDE KALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ, OLANLAR OLDU

Kiln adlı gece kulübüne giden Megan, burada okuldan tanıdğı sınıf arkadaşı Joseph Trevor ile karşılaştı. Tesadüfen karşılaşan ikili sohbet etmeye başladı. Ancak 19 yaşındaki Joseph Trevor, hem uyuşturucu kullanmıştı hem de sarhoştu. Bu halde eve gidemeyeceğini söyleyen Trevor, Megan'dan yardım istedi. 18 yaşındaki Megan Newman, arkadaşına yardım etmek için bu gecelik onun evinde kalabileceğini söyledi. Megan ve Joseph, genç kızın kaldığı apartman dairesine gittiler. Ne olduysa bundan sonra oldu.

ÖNCE BOĞDU, SONRA TECAVÜZ ETTİ

Geçmişte tecavüz suçundan sabıkası olan Joseph Trevor, Megan'ın bu sırrı kendi arkadaşlarına söylediği gerekçesiyle genç kızı boğmaya başladı. Daha sonra da genç kıza tecavüz etti. Megan, yatakta çıplak ve bilinci kapalı şekilde yatarken Joseph Trevor, mutfağa giderek bulduğu bir bıçağı yatak odasına getirdi. Yatakta yüzüstü şekilde baygın halde yatan Megan'ı sırtından dokuz kez bıçaklayarak öldürdü ve o halde bırakarak evi terk etti.

KOMŞULARI KANLI ANAHTARI BULUNCA VAHŞET ORTAYA ÇIKTI

Staffordshire Polisi'nin elde ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde, Megan'ın heyecanlı bir şekilde eve geldiği, anahtarlarını Trevor'a salladığı görülüyor. Megan ve katili, sabaha karşı 03.45'te birlikte genç kızın evine giriyor. Yarı profesyonel bir futbolcu olan Joseph Trevor, saat 05.53'te evden tek başına çıkarken görülüyor.

Korkunç olay, Megan'ın komşularının genç kızın kanlı anahtarlarını bulması ve ailesine de haber vererek eve girmeleriyle ortaya çıktı.

18 yaşındaki Megan'ın cansız bedeni, yatağının üzerinde çıplak halde ve kanlar içerisinde bulundu. Polsi memuru Cheryl Hannan, mahkemede yaptığı açıklamada Trevor'ın Megan'a karşı vahşi bir suç işlediğini söyledi.

"Megan ona tüm iyi niyetiyle kalacak yer verdi, oysa Megan'a saldırıp öldürerek cevap verdi." diyen polis memuru, Megan'ın yetenekli ve parlak bir genç kız olduğunu da sözlerine ekledi.

21 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından Trevor polis merkezine götürüldü, üzerinde ketamin olduğu ortaya çıkan uyuşturucu madde bulundu. Stafford Mahkemesi'nde çıkarılan Joseph Trevor, tecavüz ve cinayetten suçlu bulundu.

19 yaşındaki cani, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Trevor minimum 21 yıl ve 65 gün hapis yatacak ve seks suçlusu olarak kayıtlara geçecek.

(Milliyet)

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