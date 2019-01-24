Süper Ligde 19. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Süper Ligde yarın Beşiktaş - BB Erzurumspor mücadelesiyle başlayacak 19. hafta mücadelelerinde hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
YARIN
20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
26 OCAK CUMARTESİ
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Göztepe - Galatasaray: Bülent Yıldırım
27 OCAK PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
28 OCAK PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
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VAR sa Eyyam yoksa eyyam sloganıyla çalışan Cüneyt, Fırat, Halil gibi eyyamcıları bu ligde istemiyoruz. !!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hayirdir Firat Aydinus ve Halil Umut Melere mac yokmu? Ulan seytanlar Ulan seytanla allahinizdan bulun.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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TİYATROYA , POLİME , DEVAMCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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fıratla cüneyte görev neden yok bunlar en iyi ! hakemlerimiz değil mi fenere 3 puan kesinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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feneve puan lazımsa ALİ de lazım malatyalılar palabıyık a DİKKATCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır