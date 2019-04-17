17. Türkiye Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

17. Türkiye Spor Ödüllerini kazananlar, 15 Nisan 2019 akşamı düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Francesco Toldo'nun onur ödülü aldığı gecede, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğuş Balbay, Ergin Ataman, Ufuk Sarıca, Erol Bulut, Yasemin Adar, Tuğçe Canıtez, Cansu Çetin ve Ampute Milli Takımı oyuncuları ödüllerine kavuştu. Fenerol Projesi jüri özel ödülünü aldı

Spor Türkiye'nin geleneksel olarak 17 yıldır düzenlediği Türkiye Spor Ödülleri, 15 Nisan 2019, Pazartesi günü Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ersin Düzen ve Dilay Korkmaz'ın sunuculuğunu yaptığı ödül töreninin ana teması, 'Sporda Vefa ve Dostluk Gecesi'ydi. Gecede, halk oylamasıyla belirlenen ödüllerin yanı sıra, basın ve jüri özel ödülleri de dağıtıldı.

HALKIN İLGİSİ ARTIYOR

Türkiye Spor Ödülleri Kurucusu ve Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, Spor Toto Süper Lig'in Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 17. Türkiye Spor Ödüllerini Sporda Vefa ve Dostluk Gecesi ana temasıyla düzenlediklerini belirtti. Delibaş, yılın en iyi spor insanlarını belirledikleri ödüllere halkın ilgisinin her geçen yıl artmasından büyük mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI TOLDO VE EMRE BELÖZOĞLU BULUŞTU

İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi ve Inter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo gecede Uluslararası Onur Ödülü aldı.Toldo'ya ödülünü eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu verdi. Ödül için çok teşekkür eden Toldo, burada olmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi. Toldo, eski bir Fiorentinalı olmasından dolayı tanıdığını ifade ettiği Can Bartu için çok üzgün olduğunu söyledi ve ailesiyle baş sağlığı dileklerini paylaştı. İstanbul'a ilk kez geldiğini ve İstanbul'dan çok etkilendiğini belirten Toldo, futbolun iki ülkeyi birleştiren bir olgu olduğunu vurguladı.

Ampute Milli Takımı: 2020'de Avrupa Şampiyonu olarak buraya geleceğiz

Yılın Altın Adamları Ampute Milli Takımı seçildi. Kaptan Osman Çakmak, değerli spor adamları karşısında bu ödüle layık görüldükleri için çok teşekkür etti. Çakmak, "2020'de Avrupa Şampiyonu olarak buraya gelmek istiyoruz" dedi.

YILIN FUTBOL TAKIMI: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Yılın Takımı seçilen Medipol Başakşehir'in ödülünü, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir Antrenörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Emre Belözoğlu birlikte aldı. Ödülü Francesco Toldo takdim etti.

AVCI: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE YOLA DEVAM

Yılın Teknik Direktörü seçilen Abdullah Avcı, "Can Bartu'yu rahmetle anıyoruz. Fenerbahçe ve Türk Spor camiasına başsağlığı diliyorum" dedi. Avcı, lig ile ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Gelişmeye devam ediyoruz, sezonun bitmesine 6 hafta kaldı, sadece oyunun konuşulduğu, hak edenin kazanacağı bir sezon diliyoruz."

Şampiyon olsak da olmasak da Medipol Başakşehir ile yola devam edeceğini söyleyen Avcı, Türkiye Spor Ödüllerine üçüncü kez katıldıklarını, takım olarak seneye de burada olmayı dilediklerini ifade etti. Avcı, ödülü bütün Başakşehir Futbol Ailesi adına aldığını ve devamının gelmesini dilediğini belirtti.

YILIN FUTBOLCUSU: EMRE BELÖZOĞLU

Yılın Futbolcusu Emre Belözoğlu'na ödülünü Ali Gültiken takdim etti. Ali Gültiken, Emre'nin tüm dünyaya örnek olabilecek bir futbolcu olduğunu, böyle örneklerin artmasını temenni ettiğini söyledi. Emre Belözoğlu ise; kendisini ödüle layık gören herkese çok teşekkür etti. Bazı çınarların yeri asla dolmaz diyen Belözoğlu, Can Bartu'yu kaybetmekten duyduğu üzüntüyü aktardı. Belözoğlu, son 2-3 yıldır böyle ödüller aldığını belirterek hem Abdullah Avcı'ya hem de takım arkadaşlarına çok teşekkür etti.

ALTIN AYAKKABI YUSUF YAZICI'NIN

Altın Ayakkabı Ödülü'nü Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı aldı. Yazıcı, "Böylesine güzel bir geceyi düzenleyen herkese teşekkür ederim. Bunca değerli isim ve futbolcular arasında bana bu ödülü layık gördüğünüz için çok mutlu oldum. Doğru bildiklerimi yapmaya devam edeceğim; zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcu olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TEKNİK DİREKTÖRÜ EROL BULUT

Teknik direktör olarak ilk kez ödülle buluştuğunu söyleyen Erol Bulut, "Bunda katkısı olan Yeni Malatyaspor'a, oyuncularıma ve kulübüme çok teşekkür ederim" dedi.

YILIN SPOR ADAMI: UFUK SARICA

Yılın Spor Adamı seçilen Ufuk Sarıca, böylesine güzel bir gecede ödül almaktan mutluluk duyduğunu söyledi ve gecede emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

DOĞUŞ BALBAY'A ÖDÜL

Yılın Erkek Basketbolcusu Anadolu Efes'ten Doğuş Balbay oldu. Balbay: "Barcelona'ya karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Hem Milli Takım'daki hem de Anadolu Efes'teki takım arkadaşlarıma ve teknik heyete teşekkürler, onlar olmadan bu ödülü kazanamazdım" dedi.

FENERBAHÇELİ TUĞÇE CANITEZ ÖDÜL ALDI

Yılın Kadın Basketbolcusu Fenerbahçe'den Tuğçe Canıtez oldu. Canıtez, Spor Türkiye ailesine ve Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür etti.

EMRE BATUR'UN ÖDÜLÜNÜ ANNESİ ALDI

Yılın Erkek Voleybolcusu Emre Batur'un ödülünü annesi Münevver Batur aldı. Emre Batur video ile bağlandığı ödül gecesinde şunları söyledi: "Orada olmayı çok isterdim. Değerli isimlerle aday gösterildiğim için Spor Türkiye ailesine ve bana oy veren tüm voleybol severlere teşekkür ederim. Aileme de çok teşekkür ediyorum, sizlerin emekleri sayesinde buradayım. Umarım Fenerbahçe'ye daha çok kupa kazandırabiliriz."

Münevver Batur ise "Oğlumun Ankara'da maçı vardı. Kazandılar, gururluyuz. Bu ödülü oğluma layık gören herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

YILIN KADIN SPORCUSU: YASEMİN ADAR

Yılın Kadın Sporcusu seçilen Yasemin Adar, burada olmaktan çok mutlu ve gururlu olduğunu, kendisini oy vererek destekleyen herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

CANSU ÇETİN YILIN KADIN VOLEYBOLCUSU OLDU

Galatasaraylı Milli Voleybolcumuz Cansu Çetin, Yılın Kadın Voleybolcusu oldu. Çetin, "11 senelik emeğimin karşılığını aldığım için çok gururluyum ve mutluyum. Takımıma ve aileme çok teşekkürler" dedi.

'FENER OL' YILIN PROJESİ SEÇİLDİ

Yılın Spor Projesi 'Fener Ol' Projesi, seçildi. Ödülü Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Tankut Turnaoğlu aldı. Başkan Yardımcısı; "Bu ödülü 1935 Fenerbahçeli sporcu ve bu projeye destek veren milyona ulaşan taraftarımız adına alıyorum. Bu projenin örnek olmasını diliyorum. Bu anlamda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak örnek olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

İKİ EFSANE SAHNEDEYDİ: HALİL ÜNER VE MURAT DİDİN

Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Halil Üner'e ödülünü Murat Didin takdim etti. Halil Üner şunları söyledi: "Şampiyonluklar kazanılıyor ama unutuluyor. Ancak vefa unutulmuyor. Murat ile ben yıllarca tatlı rekabet içinde karşılıklı maçlara çıktık. Bugün burada benimle olmak için uçağını bile iptal etti. Önemli olan bu dostluk."

Yılın En İyi Spor İnsanları:

17. Türkiye Spor Ödüllerini kazananların tam listesi:

1. Uluslararası Onur Ödülü: Francesco Toldo

2. Yılın Spor Adamı: Ufuk Sarıca (Türk Milli Basketbol A Takımı Baş Antrenörü)

3. Yılın Spor Yöneticisi: Ömer Onan - TBF Genel Koordinatörü

4. Yılın Sporcusu: Rıza Kayaalp (Türk Grekoromen Güreşçi)

5. Yılın Kadın Sporcusu: Yasemin Adar (Türk Kadın Güreşçi)

6. Yılın Altın Adamları: Ampute Milli Takımı

7. Yılın Kulüp Başkanı: Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir FK Başkanı)

8. Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir FK Teknik Direktörü)

9. Yılın Çıkış Yapan Teknik Direktörü: Erol Bulut

10. Yılın Futbolcusu: Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir FK)

11.Yılın Yabancı Futbolcusu: Edin Visca (Medipol Başakşehir FK)

12. Altın Ayakkabı Özel Ödülü: Yusuf Yazıcı

13. Yılın Hakemi: Cüneyt Çakır

14. Yılın Futbol Takımı: Medipol Başakşehir Futbol Kulübü

15. Yılın Basketbol Takımı: Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı

16. Yılın Voleybol Takımı: Vakıfbank Spor Kulübü

17. Yılın Federasyonu: Voleybol Federasyonu

18. Yılın Genç Sporcusu: İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi Basketbol)

19. Yılın Erkek Basketbolcusu: Doğuş Balbay (Anadolu Efes)

20. Yılın Kadın Basketbolcusu: Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe)

21. Yılın Erkek Voleybolcusu: Emre Batur (Fenerbahçe)

22. Yılın Kadın Voleybolcusu: Cansu Çetin (Galatasaray)

23. Basketbol Üstün Hizmet Ödülü: Ergin Ataman

24. Avrupa Başarı Özel Ödülü: Anadolu Efes

25. Yaşam Boyu Onur Ödülü: Halil Üner

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ:

1. Yılın Spor Projesi: Fenerol

2. Amatör Sporlar Özel Ödülü: İçel Spor

3. Yılın Çevre ve Spor Dostu: Azka Otel

4. Yılın Sponsoru: Bilyoner

5. Türk Sporuna Katkı: Alpet A.Ş - Vakkas Altınbaş

6. Yılın Spor Avukatı: Özlem Sürekli

7. Be Aestetic Katkılarıyla Binicilik Özel Ödülü: Lequipe Atlı Spor Kulübü

BASIN ÖDÜLLERİ:

1. Yılın Spor Kanalı: Sports TV

2. Yılın Kulüp Kanalı: FB TV

3. Yılın Spor Programı: Ajans Saati - TRT Spor

4. Yılın Futbol Programı: Stadyum - TRT Spor

5. Yılın Spor Sunucusu: Ersin Düzen - TRT SPOR

6. Yılın Spor Televizyoncusu: Mehmet Buğra Şahin - TRT Spor

7. Yılın TV Yorumcusu: Alp Pehlivan - TRT Spor

8. Yılın Spor Gazetecisi: Zeki Uzundurukan

9. Yılın Spor Portalı: Spor Arena Hürriyet

10. Yılın Spor Gazetesi: Fanatik

11. Yılın Spor Muhabiri: Koray Aldemir – Sports TV

12. Sporda Yılın Sosyal Medya Hesabı: Sabah