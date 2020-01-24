Haberler » Spor » 15 yaşındaki Gauff, Avustralya Açık'ta son şampiyon Osaka'yı eledi - Spor

15 yaşındaki Gauff, Avustralya Açık'ta son şampiyon Osaka'yı eledi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 15 yaşındaki ABD'li Coco Gauff, son şampiyon 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka'yı 3. turda eledi.

24.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:49
15 yaşındaki Gauff, Avustralya Açık'ta son şampiyon Osaka'yı eledi

'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün akşam seansı, yapılan maçlarla başladı.

Tek kadınlarda 67. sırada yer alan Gauff, ilk defa mücadele ettiği Avustralya Açık ana tablosunda karşılaştığı Japon Osaka'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tura çıktı.

ROBERTO AGUT ELENDİ

Tek erkeklerde ise 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut, klasmanın 39. sırasındaki Marin Cilic'e 6-7, 6-4, 6-0, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup olarak 3. turda elendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 15 yaşındaki Gauff, Avustralya Açık'ta son şampiyon Osaka'yı eledi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler