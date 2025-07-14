15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz ile ilgili detaylara dair sorular gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz AVM'ler açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi? İşte, 15 Temmuz'da AVM'ler açık mı? Detaylar...

15 TEMMUZ AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

Alışveriş merkezleri genellikle resmi tatillerde de hizmet vermeye devam eder, fakat çalışma saatlerinde değişiklikler söz konusu olabilir. 15 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye genelindeki çoğu AVM'nin açık olacağı öngörülmektedir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz 2025 Salı günü AVM'lerin büyük çoğunluğu Türkiye genelinde açık olacak. Bilhassa büyük şehirlerde bulunan AVM'lerin vatandaşlara hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmasından dolayı resmi tatil oluyor. Bu resmi tatilde kargo firmaları da tatil yapıyor. 16 Temmuz 2024 ÇArşamba günü kargo firmaları hizmet vermeye devam edecek.