15 dakikada 4 gol atmayı başaran Lewandowski tarihe geçti

27.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:24

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Alman ekibinin 6-0 gibi farklı bir sonuçla galip geldiği karşılaşmada Robert Lewandowski, 15 dakikada 4 gol birden atarak dünyada hiçbir futbolcunun henüz gerçekleştiremediği kırılması güç bir rekora imza attı.

REKORUN SAHİBİ OLDU

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Bayern Münih, 14. dakikada Leon Goretzka ile 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu sonuçla sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Lewandowski sahneye çıktı. Tam anlamıyla şov yapan Polonyalı golcü, biri penaltıdan olmak üzere dört gole imza attı. Bayern Münih'in son golü Corentin Tolisso ile 89. dakikada geldi. Lewandowski, attığı dört golle sadece Bayern Münih'in farklı galibiyetine katkıda bulunmadı, inanılması güç bir de rekorun sahibi oldu.

15 DAKİKADA 4 GOL ATMAYI BAŞARDI

Bayern Münih'in 53. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Lewandowski, farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı. Bu golden sonra takımının hücum hattında ağırlığını ortaya koyan Lewandowski, peş peşe ağları sarsmaya devam etti. 60, 64 ve 68. dakikalarda üç kez daha sahneye çıkan yıldız golcü, 15 dakikada içinde dört gole imza atmayı başardı. Lewandowski böylece, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en kısa sürede 4 gol atan oyuncu oldu.

Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 15 yaparak B Grubu'nu lider bitirmeyi garantiledi.